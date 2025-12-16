Bodrum’da polisi yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.12.2025 21:33

Denetimler kapsamında dün gece Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda, trafiğe çıkarak çevreyi rahatsız eden 2 motosikletli sivil trafik ekiplerince durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışan sürücülerin motosikletlerini tutan polisler, bu sırada sürüklenerek hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından yakalanan 2 sürücü gözaltına alındı.

Bodrum 'da özellikle ana arterlerde sürat yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, plakasız ve abart egzozlu motosikletlere yönelik polis ekipleri sivil denetim başlattı.

FOTOĞRAF (AA)

MOTOSİKLET DENETİMLERİNDE 78 BİN TL CEZA

Sürücülere; "açılır kapanır plaka düzeneği kullanmak, plakasız motosikletle trafiğe çıkmak, abart egzoz kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçları başta olmak üzere çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Şahıslara toplam 78 bin 945 TL idari para cezası uygulanırken, motosikletler trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Motosikletiyle polisi sürükleyip yaraladığı iddia edilen sürücü, bugün adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan, çevreyi rahatsız eden ve yasa dışı donanımlarla trafiğe çıkan motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.