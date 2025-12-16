Yaşam

27 yıl hapis cezası ile aranıyordu! Afyonkarahisar'da o hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi. Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 farklı dosyadan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan ve 169 bin 660 lira adli para cezası bulunan A.C'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

