27 yıl hapis cezası ile aranıyordu! Afyonkarahisar'da o hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi. Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 farklı dosyadan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan ve 169 bin 660 lira adli para cezası bulunan A.C'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.