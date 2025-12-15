Yaşam

Hatay’da umut tacirlerine geçit yok: 1 tutuklama

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriyeli yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Hatay’da umut tacirlerine geçit yok: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınözü-Antakya kara yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN