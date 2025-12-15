Haberler

Eskişehir'de park halindeki araçtan oto teyp çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de park halindeki araçtan teyp çalan ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 16:41

İhsaniye Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçtan oto teyp çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine olayla ilgili polis ekiplerince olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E. A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli makamlara sevk edildi.