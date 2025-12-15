Erbaalı öğrenciler "Erbaa Teyyaresi"ni gün yüzüne çıkardı

Haberler

İlçe merkezindeki Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler, Cumhuriyetin ilk yıllarında Erbaalıların bağışlarıyla Türk Teyyare Cemiyetine kazandırılan ve zamanla unutulmaya yüz tutan "Erbaa Teyyaresi"ni bilimsel bir proje ile yeniden gündeme taşıdı. Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında hazırlanan çalışma, tarihi bir bağış destanını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Erbaa'da faaliyet gösteren Uzay ve Havacılık Atölyesi ile Havacılık Kulübü öğrencileri Gizem Karaltı, Gupes Doğan ve Emir Karakaş tarafından yürütülen proje, okul müdürlerinin danışmanlığında hazırlandı. "Ordu Millet El Ele; Bağış Uçağı Erbaa Teyyaresi" adıyla hazırlanan projede, 1925 yılında başlatılan "Teyyare İanesi" kampanyası kapsamında Erbaalıların iki yıl içinde topladığı 25 bin liralık bağışla alınan uçağın hikâyesi araştırıldı.