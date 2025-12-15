Haberler

Yaşam Haberleri

Çatalca’da taş ocağında kamyon devrildi sürücüsü hayatını kaybetti

Çatalca’da taş ocağında kamyon devrildi sürücüsü hayatını kaybetti

Çatalca’da bulunan taş ocağında kum boşaltımı sırasında alanın çökmesi sonucu kamyonun damperi arasında sıkışan 64 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:57

Paylaş





Olay, Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban S. (64) isimli kamyon sürücüsü, kamyondaki kumu boşalttığı sırada zeminde çökme olunca kendini araçtan attı. Bu sırada kamyonun damperi arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.