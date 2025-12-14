Haberler

Şanlıurfa'da tutuşan talaş iş yerini yaktı

Şanlıurfa'da bir mobilya dükkanında talaşın tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 17:03

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Bir mobilya dükkanında tahta kesme makinesinin altında biriken talaş bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İş yeri sahibinin dükkanda olmadığı sırada çıkan yangın için bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.