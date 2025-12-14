Kayseri'de korkutan kaza! Biri Jandarma toplam 7 yaralı
Kayseri-Sivas kara yolunda tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada biri jandarma olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri-Sivas kara yolunda sürücüleri belirlenemeyen 38 YV 488 plakalı harç karma makinesi taşıyan kamyonet ile 60 TY 828 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Devriye gezerken kazayı fark edip müdahale etmek isteyen jandarma ekibindeki G.A'ya yol güvenliğini sağlamaya çalıştığı sırada 50 HA 005 plakalı otomobil çarptı. Kazada 42 AHB 441 plakalı tır da hasar aldı.
Kazada, yaralanan jandarma personeli G.A. ile yolcu otobüsündeki 4 kişi ve otomobildeki 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.