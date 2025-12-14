Haberler

İzmir'de belediye otobüsü ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 14:00

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki Emre Dumanlar (43) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Menemen ilçesi Günerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğli'den Foça yönüne giden A.B. (62) yönetimindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü, Günerli Mahallesi'ne giriş yapmak için kavşağa dönmeye çalıştığı sırada, karşı yönden gelen H.B.'nin (24) kullandığı 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda oturan evli, Petkim'de çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Emre Dumanlar hayatını kaybetti. Sürücü H.B. ile arka koltukta bulunan ve Star Rafinerisi'nde çalıştığı öğrenilen E.Ç. (47) ise yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dumanlar'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın hayatını kaybeden Dumanlar'ın kendisi gibi Aliağa'da çalışan arkadaşları ile işe giderken yaşandığı belirlendi.

Dumanlar'ın cenazesinin yarın Hatundere Mahallesi'nde öğlen namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

