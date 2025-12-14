Haberler

Beyoğlu'nda korku dolu anlar! 3 katlı binada yangın çıktı

Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine gelen ekiplerce yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 22:08

Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Camcı Musa Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle çıktı. Saat 20.00'da başlayan yangın kısa sürede hızla büyüdü.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

