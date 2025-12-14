Beyoğlu'nda korku dolu anlar! 3 katlı binada yangın çıktı
Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine gelen ekiplerce yangın kontrol altına alındı.
Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Camcı Musa Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle çıktı. Saat 20.00'da başlayan yangın kısa sürede hızla büyüdü.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.