Ankara'da oto hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın farklı ilçelerinde gerçekleşen otomobil hırsızlığı polis ekiplerini harekete geçirdi. Operasyonda olaya karıştığı tespit edilen İ.Y ve D.K. gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle, Keçiören ve Kahramankazan'da farklı tarihlerde meydana gelen 5 otomobil hırsızlığı olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kamera incelemesi sonucunda hırsızlık olaylarının İ.Y ve D.K. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.Y'yi ikametinde, D.K'yı ise dairesinin balkonundan alt kata inmeye çalışırken yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.