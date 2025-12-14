Haberler

Adana’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana’da motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü kaza yaptı. Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 20:19

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybeden Can Uzun yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

