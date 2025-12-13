Haberler

Sivas'ta devrilen otomobil dehşet açtı: 1 ölü 2 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 23:15

Sivas-Malatya kara yolu Halep Köprüsü mevkisinde Mücahit Ömer'in kullandığı 34 HLK 07 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Tepegöz (24) ve Ahmet Tepegöz (56) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Tepegöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

