Şanlıurfa'da yangında can pazarı! 9 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alınırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Fırat Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.