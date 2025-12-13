Haberler

Şanlıurfa'da yangında can pazarı! 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alınırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 23:34

Fırat Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

