Çorum'da feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen araç TIR'la çarpıştı

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kırmızı ışıkta geçmesinin ardından TIR ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 02:58

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde halinde olan H.D. yönetimindeki 52 LJ 441 plakalı tır ile kırmızı ışık ihlali yapan O.D. idaresindeki 06 HC 631 plakalı otomobil çarpıştı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Kazada araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücüler yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar kaldırıldı.



Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşağa aynı anda otomobil ile tırın çarpıştığı görülüyor.

