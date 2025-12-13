Haberler

Adana'da korku dolu anlar! Park halindeki otomobilde patlama

Adana’da park halindeki otomobilde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Giriş Tarihi: 13.12.2025 23:45

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yanmaya başladı.

(Fotoğraf: AA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Alevlerin söndürmesinin ardından otomobilde erkek cesediyle karşılaşıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin İsmail Hakkı Doğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

