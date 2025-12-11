Haberler

Yaşam Haberleri

Uzaklaştırma kararını öğrenen öfkeli koca evini ateşe verdi!

Uzaklaştırma kararını öğrenen öfkeli koca evini ateşe verdi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisi için uzaklaştırma kararı aldığını öğrenen öfkeli koca M.K, evini ateşe verdi. Çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken M.K'nin dumandan etkilendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 19:54

Paylaş





Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1209'uncu sokaktaki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen M.K. isimli erkek, 9 katlı apartmanın 1'inci katındaki evine gelerek ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evi ateşe veren M.K. dumandan etkilendi. M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN