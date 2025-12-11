Haberler

Galeriye patlayıcı madde ile saldırı: 5 gözaltı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir otomobil galerisine patlayıcı maddeyle saldırı gerçekleşti. Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 00:01

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi'ndeki bir otomobil galerisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından galeriye patlayıcı madde ile saldığı düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen D.G., M.Y.E., E.D.K., C.K. ve G.K. adlı 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

