Şırnak'ta karla kaplı yollar açılıyor

Şırnak'ta karla mücadele timleri 3 gündür karla kaplı yolları açmaya çalışıyor. Sis ve tipinin yoğun olduğu bölgelerde ekipler canla başla mücadeleye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:38

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Tuzluca, Lisetayrı ve Kerkül gibi 3 bin rakımlı yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yolları açan kara yolları ekipleri ise günlerdir kar nöbeti tutuyor.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bölgelerde Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri ağır iş makineleriyle kar nedeniyle kapanan yolları açıyor. Sis ve tipiye rağmen günlerdir karla mücadele eden timler 3 ayrı bölgede çalışıyor.