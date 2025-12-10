Yaşam

Şırnak'ta karla kaplı yollar açılıyor

Şırnak'ta karla mücadele timleri 3 gündür karla kaplı yolları açmaya çalışıyor. Sis ve tipinin yoğun olduğu bölgelerde ekipler canla başla mücadeleye devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Tuzluca, Lisetayrı ve Kerkül gibi 3 bin rakımlı yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yolları açan kara yolları ekipleri ise günlerdir kar nöbeti tutuyor.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bölgelerde Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri ağır iş makineleriyle kar nedeniyle kapanan yolları açıyor. Sis ve tipiye rağmen günlerdir karla mücadele eden timler 3 ayrı bölgede çalışıyor.