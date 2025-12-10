Haberler

Küçükçekmece'de metrobüs yangını! İETT aracında büyük panik

Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağında bir metrobüsün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu, yangın çok büyümeden söndürüldü.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:48

Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmından çıkan yangın söndürüldü. Duraktaki görevlilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangını çevredeki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Florya metrobüs durağındaki araçta çıktı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıkan alevleri fark eden şoför, durakta durarak yolcuları tahliye etti. Görevliler yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Metrobüsün motor kısmının alevli yanması cep telefonu kamerasına yansırken seferlerde aksama yaşanmadı.

