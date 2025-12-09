Şehit Özel Harekat polisi Emre Albayrak'a veda!

Giriş Tarihi: 09.12.2025 13:15

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Burada karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, uçaktan alınıp cenaze aracına bindirildi ve dua edildi. Albayrak'ın cenazesinin taşınması sırasında eşi İrem Albayrak ile anne Aslıhan ve babası Ramazan Albayrak'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Burada düzenlenen törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Albayrak, törenin ardından kara yoluyla Ladik ilçesine götürüldü.

Şehit Albayrak'ı cenazesi Ladik Avcı Sultan Mehmet Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.