Boşanma davası için geldiği adliyede kendini vurdu

Şırnak'ta boşanma davası için geldiği adliyede tabancayla intihar girişiminde bulunan polis memuru, hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 13:01

Olay, öğle saatlerinde Şırnak Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İ.Y., devam eden boşanma davası nedeniyle adliyeye geldi. Dava öncesi tuvalete yönelen polis, burada silahıyla kendini vurdu. Silah sesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan şahsın entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

