Balıkesir'de yılbaşı öncesi narkotik operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 13:39

Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 kilo metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Uyuşturucu ile mücadelenin, maddelerin satışını sağlayanların tespiti ve yakalanmasına yönelik kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.