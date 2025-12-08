Yaşam

Bartın'da bot alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı

Bartın'da şişme bot alabora oldu. Denize 2 kişi ve bot, ekipler tarafından kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Edinilen bilgiye göre, Bartın İnkumu'nda şişme bot ile denize açılan 2 arkadaş, botun alabora olması nedeniyle denize düştü. Dev dalgalarda yaşam mücadelesi veren M.T ve C.Ö,'nün yardımına ihbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

BARTIN'DA BOT ALABORA OLDU

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bulunan 2 arkadaş, İnkumu sahiline çıkarıldı. Kurtarılan şahıslar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı

Kurtarılan 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.