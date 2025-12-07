Haberler

Maltepe'de servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Maltepe D-100 Karayolu’nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:03

İstanbul Maltepe D-100 Karayolunda yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı; yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Minibüs içinde bulunan yaralı 1 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

