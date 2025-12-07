Haberler

İstanbul'da evine dönen taksici bıçaklanarak öldürüldü

Zeytinburnu’nda taksici Erhan Çiftçi (35), işten eve dönerken daha önce husumetli olduğu kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Çiftçinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:33

Zeytinburnu''nda işten çıkan taksici Erhan Çiftçi (35), iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çiftçi'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Olay, saat 08.09 sıralarında 84/C Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıkıp eve gittiği sırada evine yakın bir noktada daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Çiftçi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

"NASIL OLDU BİLMİYORUZ"

Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle birşey geldi bilmiyoruz. Bugün gecedeydi. Çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.

