Hatay'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi: 5 tekne ve 1 yat alabora oldu

Giriş Tarihi: 07.12.2025 02:04

FOTO: İHA

TEKNELER VİNÇLE ÇIKARILDI

Fırtınanın şiddetine dayanamayan 5 tekne ile 1 yat suya gömülerek alabora oldu.

Durumu fark eden balıkçılar, barınağa gelerek teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla devrilen tekneler teker teker sudan çıkartıldı.