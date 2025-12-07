Hatay'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi: 5 tekne ve 1 yat alabora oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına, balıkçı barınağında büyük hasara neden oldu. Şiddetli fırtınada 5 tekne ve 1 yat alabora olurken devrilen tekneler vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İskenderun Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi.
Gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve dalgalar, barınakta demirli bulunan teknelerin irtibat halatlarını kopararak devrilmelerine yol açtı.
TEKNELER VİNÇLE ÇIKARILDI
Fırtınanın şiddetine dayanamayan 5 tekne ile 1 yat suya gömülerek alabora oldu.
Durumu fark eden balıkçılar, barınağa gelerek teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla devrilen tekneler teker teker sudan çıkartıldı.