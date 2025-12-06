Hatay’da baltalı vahşet! Karısını öldürüp banyoya gömen cani eş tutuklandı
Erzin’de günlerdir kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki kadının, eşi tarafından baltayla öldürülüp evin banyosuna gömüldüğü ortaya çıktı. Suç aletiyle yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cani eş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Meliha S'nin cesedi, yaşadığı evin banyosunda toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 77 yaşındaki eşi Bekir S, cinayeti itiraf etti.
KAYIP İHBARINDA BULUNULDU
Olay, Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha S'den haber alamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ BANYODAN ÇIKTI
Ekipler, çiftin yaşadığı eve girdiklerinde kapı önünde kan izlerine rastladı. Evde yapılan detaylı incelemede ise banyo zemininin kazıldığı tespit edildi. Yapılan kazı çalışmasının ardından Meliha S'nin cansız bedeni, banyoya gömülmüş halde bulundu.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olarak eşi Bekir S'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, ilk ifadesinde eşini baltayla öldürdüğünü ve cesedi banyoya gömdüğünü itiraf etti.
Meliha S'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CANİ ADAM TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, mahkemeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.