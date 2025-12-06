Haberler

Başkentte akılalmaz olay: Sosyal medyada tanıştığı kişiyi eve çağırıp gaspetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadın, sosyal medyada tanıştığı erkeği eve çağırmasının ardından iddiaya göre sevgilisi olan A.C.Y eve girip saklandı. Olayda iki şüpheli adamı darbetmesinin ardından telefonu, cüzdan ve kredi kartlarını gaspetti. Şüpheliler mağduru evde bırakıp kaçarken olayda A.Ü. isimli kadın ile sevgilisi A.C.Y. tutuklandı.

Giriş Tarihi: 06.12.2025 01:46

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. A.Ü. isimli kadın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. A.Ü., eve çağırdığı erkeği alkol aldırma bahanesiyle dışarı çıkardı. Bu sırada sevgilisi A.C.Y., eve girip saklandı. Eve dönen ismi öğrenilemeyen erkek, iki şüpheli tarafından darbedildi.

ERKEK ŞÜPHELİNİN 16 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Telefonu, cüzdanı ve kredi kartı gasbeden iki şüpheli, mağduru evde bırakarak olay yerinden kaçtılar. Bir süre sonra kendine gelen ve dışarı çıkmak için yardım isteyen erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki şüpheli gözaltına aldı.

Erkek şüpheli A.C.Y.'nin 16 suçtan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

