Siber dolandırıcılara 8 ilde operasyon: 23 tutuklama

İnternet üzerinden ikinci el alım satım yapan siber dolandırıcılara karşı Sakarya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 23 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünleri ikinci el alım ve satım uygulamalarında ilan yayınlayarak insanları dolandırdığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünleri düşük tutarlarda ikinci el alım satım uygulamalarında ilan yayınlamak suretiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya merkezli 8 ilde (Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerde bir şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 8'i adli kontrolle serbest kalırken, 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

