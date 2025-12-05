Haberler

Alanya'da yerleşim alanına yakın bölgede kurt görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Uzunöz Mahallesi'nde havaların soğuması ve yaylalardan köylere dönüşlerin başlamasıyla birlikte aç kalan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülmeye başladı.

05.12.2025

Yaylalarda yiyecek bulmakta zorlanan kurtların mahalle çevresinde görülmesi üzerine vatandaşlar tedirgin oldu.

Alanya'da yazın başlangıcı ile birlikte yaylalara çıkan yörükler, havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan inmeye başladı. Alanya'nın kuzey mahallesinde yer alan Uzunözde, havaların soğumasıyla birlikte dağdan inen kurtlar vatandaşları tedirgin etti. Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tedirginlik yaşarken Mahallede arabası ile yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde aracı gören kurdun bulunduğu yerden kalkarak uzaklaştığı görüldü.