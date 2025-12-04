Haberler

Yaşam Haberleri

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne sebep olan liseli çocuk tutuklandı

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne sebep olan liseli çocuk tutuklandı

Denizli'de 15 yaşındaki çocuk, evde ailesi yokken çağırdığı kız arkadaşıyla otururken, babasına ait olan ruhsatsız av tüfeği ile oynadığı sırada, silah birden ateş aldı. Tüfeğin saçmalarının, aynı yaşta olduğu kız arkadaşının başına isabet etmesi sonucu kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçıp yakalanan liseli çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:33

Paylaş





Olay, iki gün önce akşam 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Kız kardeşi ile birlikte erkek arkadaşının evine giden Jahani, bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartıştı. Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, 'Ablamı öldürdü' diye bağırdı.

Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağı'nda jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan çocuğun alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

Yakalanan Burak K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.