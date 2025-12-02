Kayseri'de sis bulutlarının üzerinden görüntüler hayran bıraktı
Sisin etkili olduğu Kayseri'de bulutların üzerinden çekilen görüntüler izleyenleri mest etti.
Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dron ile yerden yaklaşık 500 metre yükseklikte sis altında kalan kentin üzerinden çekilen görüntüler, görenleri hayran bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı, bin 800 rakımlı Ali Dağı ve bin 700 rakımlı Yılanlı Dağı'nın zirvelerinin de kadraja girdiği anlar görenleri mest etti.