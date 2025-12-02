Ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yanarak öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp ağaca çarpan hafif ticari araç alev alev yanarken, sürücü Ferhat Yıldırım (28) yanarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 06:52

Olay, gece saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. Ferhat Yıldırım idaresindeki 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç Tayyip Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Ardından hafif ticari araç alev aldı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ferhat Yıldırım'ın yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.