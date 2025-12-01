İstanbul'da akılalmaz olay! Kar maskeli saldırgan dehşet saçtı: 1'i çocuk 2 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de kar maskeli bir saldırgan 19 yaşındaki gence silah saldırı düzenledi. Sokak ortasında yaşanan kovalamacada kurşunlardan biri oyun oynayan çocuğa isabet ederken, olayda Emirhan Damardan (19) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Damardan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir kişi sokakta yürüyen Emirhan Damarhan'ı (19) hedef alarak ateş etmeye başladı.
KURŞUNLAR SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ
Kaçmaya başlayan genç, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Bu sırada seken mermilerden biri, sokakta oyun oynayan Yusuf Z.'nin (13) koluna isabet etti.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Damarhan ile Yusuf Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Damarhan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.