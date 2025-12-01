İstanbul'da akılalmaz olay! Kar maskeli saldırgan dehşet saçtı: 1'i çocuk 2 yaralı

Giriş Tarihi: 01.12.2025 22:34

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir kişi sokakta yürüyen Emirhan Damarhan'ı (19) hedef alarak ateş etmeye başladı.

KURŞUNLAR SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Kaçmaya başlayan genç, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Bu sırada seken mermilerden biri, sokakta oyun oynayan Yusuf Z.'nin (13) koluna isabet etti.