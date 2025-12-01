Ardahan'da yılın ilk karı! Ulaşımda aksamalar yaşandı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmasıyla bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer tarafından sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 05:26

Paylaş



ABONE OL

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kars'tan Ardahan'a giden sürücü Taşkın Özdemir, "Kars'tan Ardahan'a doğru geçiyoruz. Kar yağışı başladı. İnşallah yollar kapanmaz ve sağlıklı bir şekilde ulaşırız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN