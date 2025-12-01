Yaşam

Ardahan'da yılın ilk karı! Ulaşımda aksamalar yaşandı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmasıyla bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer tarafından sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

ARDAHAN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Kars'tan Ardahan'a giden sürücü Taşkın Özdemir, "Kars'tan Ardahan'a doğru geçiyoruz. Kar yağışı başladı. İnşallah yollar kapanmaz ve sağlıklı bir şekilde ulaşırız" dedi.

