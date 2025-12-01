Adıyaman'da korkutan olay! Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlama meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken bölgede geniş güvenlik önelmleri alındı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 05:59

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları'nda yaşandı. Bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası büyük bir gürültüyle patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

