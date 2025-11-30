Yaşam

Uludağ beyaza büründü! Kar yağışı etkisini artırıyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürerken, yerler beyaz örtüyle kaplandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabah yerini yağmura bırakırken, öğle saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler de 1'inci Oteller Bölgesi'ne akın etti.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, bölgede 1-2 santimetrelik örtü oluşturacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.

