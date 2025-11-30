Uludağ beyaza büründü! Kar yağışı etkisini artırıyor

Giriş Tarihi: 30.11.2025 17:05

Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ 'da dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Fotoğraf (DHA)

Gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabah yerini yağmura bırakırken, öğle saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.