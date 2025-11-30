Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:22

Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerindeki Samsun Adliyesi önünde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Barış S.'nin yönetimindeki 55 KS 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Barış S. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yaralı sürücü kendisini bir aracın sıkıştırdığını ileri sürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.