Rize’de 3 katlı binanın kömürlüğünde yangın! Alevler kontrol altına alındı

Rize'de 3 katlı bir apartmanın altındaki kömürlükte yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangın kömürlüğün tamamını sararken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 03:11

Paylaş



ABONE OL

Yangın merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meyanda geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir apartmanın altında bulunan kömürlük kısmında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm kömürlüğü sardı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı kömürlüğün bulunduğu alana araç yolu olmadığında ekipler müdahale için hortumu yamaçtan taşımak zorunda kaldı. Alevler itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu daha üst katlara sıçramadan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN