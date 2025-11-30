Hopa'da ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı

Artvin'in Hopa ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 12:26

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar paniğe neden olurken, alevlere ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerin çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiyesi, AFAD ve bölgedeki destek ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarını koordineli şekilde yürütüyor.