Beyoğlu’nda “pes” dedirten olay: Sara nöbeti geçiren adamın telefonunu çaldılar

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Sara nöbeti geçirerek sokak ortasında bayılan Erhan Yavuz’a yardım etmek yerine, iki kişi adamın telefonunu çalıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan insanlık dışı olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri 2 aylık takip sonucunda yakalayarak tutukladı.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 18:37

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Yavuz isimli vatandaş sokak ortasında yürüdüğü sırada sara nöbeti geçirerek bayıldı. Yavuz'u o halde gören B.T. (43) ve C.C.D. (50) isimli şahıslar ise, yere yığılan adama yardım etmek yerine üzerinde bulunan eşyalarını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyasının çalındığını fark edince durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Vicdanları yaralayan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yavuz'un nöbet geçirdiği, nöbet sırasında bayılmasının ardından gelen 2 kişinin eşyalarını çalarak sokaktan uzaklaştıkları anlar yer aldı.

2 AYLIK TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Yapılan şikayet üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan Yavuz'un kıyafetlerini çalan hırsızların peşine düştü. Çevredeki bütün güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet ekipleri, 2 ay boyunca faillerin izini sürdü.

2 şüpheli, 2 ayın sonunda yine aynı mahallede yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

