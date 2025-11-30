Yaşam

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 7 kişi yaralanırken 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Adana'da berber dükkanına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 7 kişiden Ayhan Bozateş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BERBER DÜKKANINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ 6 YARALI

Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

