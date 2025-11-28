Yaşam

Kırıkkale'de korkunç olay! 3 tonluk sac levhanın altında kaldılar

Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Kırıkkale'de korkunç olay! 3 tonluk sac levhanın altında kaldılar

Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi.

Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.

Olay yerinden görüntüOlay yerinden görüntü

İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinden görüntüOlay yerinden görüntü

İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.