Kırıkkale'de korkunç olay! 3 tonluk sac levhanın altında kaldılar

Giriş Tarihi: 28.11.2025 14:28

Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi.

Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.