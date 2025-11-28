İznik'te Papa için üst düzey güvenlik: 2 bin 300 polis görev yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo İstanbul'da. İznik'i ziyaret edecek olan Papa Leo için önlemler artırıldı. Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti öncesi kentin giriş çıkışlarında 200 polis ile denetim yapılırken, ziyaret günü 2 bin 300 polis görevlendirilecek.

Giriş Tarihi: 28.11.2025 01:32

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geldi. Hıristiyanlık tarihinde en önemli yerlerden biri olan 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla Papa 14. Leo, 28 Kasım Cuma günü İznik'e ziyaret gerçekleştirecek.

Tarihi ziyaret öncesi emniyet ekipleri güvenlik ve denetimleri üst düzeyde tutarken, 200 polis kent giriş ve çıkışlarında gerçekleştiriyor. Şehre giriş ve çıkışlarda şüpheli araçlar aranırken kimlik kontrolü yapılıyor. Ayrıca yetkililerden alınan bilgiye göre ziyaret günü 2 bin 300 personel görev yapacak.

