Esenyurt'ta patlamamış el bombası bulundu

Esenyurt'ta yol kenarında temizlik işçilerinin bulduğu el bombası incelenmek üzere emniyete götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Doğan Araslı Bulvarı'nda sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçisi, kaldırımda patlamamış el bombası buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları el bombasını alarak incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.