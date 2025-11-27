Başakşehir’de 27 katlı binada yangın paniği

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Emlak Konut’a ait 27 katlı binanın 23'üncü katında yangın çıktı. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 15:41

Yangın, saat 13.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ayazma 5 Parsel Sitesi'nde bulunan 27 katlı binanın 23'üncü katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yabancı uyruklu yaşlı bir kişinin yaşadığı dairedeki yangın komşular tarafından fark edilerek ihbarda bulunuldu. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden site sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.