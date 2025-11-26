Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu maddeye yönelik operasyon: 1 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda "Atak Timlerinin" desteğiyle operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu bir şüpheli gözaltına alınırken, Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.