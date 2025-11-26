Yaşam

Gümüşhane'de rehine krizi! Silahlı bir kişi memuru rehin aldı

Gümüşhane Üniversitesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.’yi tabancayla rehin aldı. Polisin ikna çabaları devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Gümüşhane'de rehine krizi! Silahlı bir kişi memuru rehin aldı

Gümüşhane Üniversitesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi tabancayla rehin aldı.

Araç ve yaya girişine kapatılan bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler silahlı şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ'NDE REHİNE OPERASYONU

Olay, öğle saatlerinde Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde memur olarak görev alan H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

EKİPLER BÖLGEDE

Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Hareket polisi sevk edildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KESKİN NİŞANCILAR ÇATIDA

Araç ve yaya girişine kapatılan üniversitede fakülte çevresi boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Ekipler, müzakere ettiği şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN