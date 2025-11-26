Barışmak için buluştuğu husumetli akrabasını vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'da barışmak amacıyla bir araya geldiği husumetlisi olan akrabasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:40

Paylaş



ABONE OL

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak üzerinde bulunan bir apart hotelde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Doğan Duman ile akrabası Imad A. uzun süredir aileler arasında devam eden husumeti sonlandırmak için bir araya geldi. Hotelin kafeteryasında bir araya gelen iki taraf arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkarken, taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Imad A.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Doğan Duman olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay yeninde hayatını kaybeden Doğan Duman'ın cansız bedeni ise savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobille olay yerinden kaçan Imad A. içinde bulunduğu araç Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen olayın Şüphelisi Imad A. ve bir kişi ekipler tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Imad A. ifade işlemleri için Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Imad A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.